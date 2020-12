Oncologia: in Italia ogni anno spesi 20 miliardi (Di lunedì 21 dicembre 2020) per la cura dei pazienti. La spesa sanitaria pubblica, nel nostro Paese, nel 2018 è stata pari al 6,5% del PIL In Italia ogni anno circa 20 miliardi di euro vengono spesi per la cura dei pazienti oncologici: le uscite per i farmaci antineoplastici, nel 2018, hanno… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 21 dicembre 2020) per la cura dei pazienti. La spesa sanitaria pubblica, nel nostro Paese, nel 2018 è stata pari al 6,5% del PIL Incirca 20di euro vengonoper la cura dei pazienti oncologici: le uscite per i farmaci antineoplastici, nel 2018, h… L'articolo Corriere Nazionale.

Il ministero della Salute ha comunicato che la nuova variante del virus Sars-CoV-2 — il coronavirus responsabile del Covid-19 — è presente anche in Italia ... nuovo approccio al paziente oncologico.

In Italia 37mila donne vivono con tumore al seno metastatico

Tre casi su 10 di tumore al seno, sebbene ben trattati, possono evolvere in fasi più avanzate. Sono oltre 37mila le donne in Italia che convivono con un tumore metastatico, grazie a cure innovative e ...

