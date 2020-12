Omicidio Maria Chindamo, perché i giudici hanno scarcerato il sospettato Salvatore Ascone: le motivazioni (Di lunedì 21 dicembre 2020) Maria Chindamo scomparsa: non ci sarebbe alcuna prova concreta ed inconfutabile del fatto che Salvatore Ascone abbia manomesso le telecamere installate nel cancello della sua abitazione, che quando Maria Chindamo fu aggredita e sequestrata, puntavano dritte al cancello di ingresso della sua azienda. Fu lì, infatti, che avvenne l’aggressione. I giudici del Tribunale del Riesame lo hanno scritto nero su bianco nelle motivazioni della sentenza con cui hanno disposto la scarcerazione dell’uomo sospettato di essere coinvolto nella sparizione della 44enne imprenditrice agricola aggredita e fatta sparire la mattina del 6 maggio 2016 . Salvatore Ascone: ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 dicembre 2020)scomparsa: non ci sarebbe alcuna prova concreta ed inconfutabile del fatto cheabbia manomesso le telecamere installate nel cancello della sua abitazione, che quandofu aggredita e sequestrata, puntavano dritte al cancello di ingresso della sua azienda. Fu lì, infatti, che avvenne l’aggressione. Idel Tribunale del Riesame loscritto nero su bianco nelledella sentenza con cuidisposto la scarcerazione dell’uomodi essere coinvolto nella sparizione della 44enne imprenditrice agricola aggredita e fatta sparire la mattina del 6 maggio 2016 .: ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Maria Omicidio di Maria Chindamo, il fratello Vincenzo non diffamò Ascone Il Vibonese Omicidio Maria Chindamo, perché i giudici hanno scarcerato il sospettato Salvatore Ascone: le motivazioni

detto ‘U Pinnularo’, fu arrestato nel luglio 2019 con l’accusa di concorso in omicidio, in quanto sospettato di essere coinvolto nel sequestro di Maria Chindamo. L’uomo fu poi rimesso in ...

Duplice omicidio di Lecce: richiesta di “giudizio immediato” per il 21enne di Casarano

Si profila il giudizio immediato a carico di Antonio De Marco, il 21enne di Casarano accusato del duplice efferato omicidio di Lecce dello scorso 21 settembre.

