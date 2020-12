Oggi è il solstizio d’inverno | origine e significato

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020), 21 dicembre 2020, si compie ilche segna l’inizio della stagione invernale. In Italia avverrà alle 11:02 e si verifica due volte l’anno ild’estate (21 o 22 giugno), e quella appunto diil(21 o 22 dicembre).Esso segna il giorno in cui la Terra si trova più distante dal Sole e rappresenta la notte più lunga dell’anno insieme al giorno più corto dell’anno. Quest’anno si avrà un altro fenomeno ovvero la congiunzione di Giove e Saturno chiamata la Stella di Betlemme un fenomeno che non accadeva da 800 anni. Giove e Saturno daranno vita ad un unico punto luminoso nel cielo detto appunto Stella di Natale. Questi specifici periodi dell’anno, il ...