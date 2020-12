Oggi 21 dicembre è il solstizio d’inverno 2020 | orari e significato

AzzolinaLucia : Oggi, 20 dicembre, è la Giornata internazionale della solidarietà umana. L’Onu identifica la «solidarietà come uno… - SkyTG24 : ?? L'Italia sospende i voli con la Gran Bretagna 'La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali' ha… - LegaSalvini : ++ SALVINI TORNA A SORRIDERE: LA LEGA CRESCE NEI SONDAGGI E SPAVENTA TUTTI GLI ALTRI PARTITI ++ - maitreya_milano : SOLSTIZIO D'INVERNO 2020 (Emisfero boreale): oggi, lunedì 21 dicembre 11:02 ora italiana. - flaviopriulla : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, 21 dicembre, con la Luna nel segno dei Pesci. Buona lettura e felice giornata. -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi dicembre

Entrano in vigore oggi, lunedì 21 dicembre, le nuove regole sugli spostamenti tra Regioni messi in campo dal governo per il periodo natalizio ...Fatta la legge trovato l’inganno. Non stupisce davvero più nessuno ma anche dopo l’ultimo decreto ad impazzare è il toto-falla. Ovvero la ricerca delle zone grigie ...