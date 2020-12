Nuovo virus inglese, i positivi sarebbero 3: governo prepara nuova stretta (Di lunedì 21 dicembre 2020) La nuova variante “inglese” del Coronavirus fa sempre più paura. In Italia già sono stati accertati due positivi al Nuovo tipo di Covid: l’uomo proveniente da Londra ha infatti contagiato sua moglie. I coniugi e i loro familiari sono in isolamento – ha assicurato il ministero – e stanno seguendo tutte le procedure previste per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lavariante “” del Coronafa sempre più paura. In Italia già sono stati accertati duealtipo di Covid: l’uomo proveniente da Londra ha infatti contagiato sua moglie. I coniugi e i loro familiari sono in isolamento – ha assicurato il ministero – e stanno seguendo tutte le procedure previste per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

