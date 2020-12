Nuova variante del Covid-19 in versione inglese è sbarcata all’aeroporto di Fiumicino (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Nuova variante del Covid-19 in versione inglese è sbarcata all’aeroporto di Fiumicino. È accaduto quattro giorni fa. Adesso in Italia c’è un nuovo “paziente uno”. È un italiano che è rientrato dalla Gran Bretagna. Dopo il primo caso si è registrato subito il secondo episodio, circoscritto alle mura domestiche. Il paziente due è infatti la compagna dell’uomo. Entrambi stanno bene, non hanno particolari sintomi, solo del raffreddore, e sono stati messi subito in isolamento. Non sono ricoverati in una struttura ospedaliera. Adesso l’obiettivo dell’autorità sanitaria del nostro Paese è impedire la diffusione di questa mutazione del coronavirus. Covid vaccino, Locatelli: «Entro l’estate quello italiano messo a punto da Reithera con lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ladel-19 indi. È accaduto quattro giorni fa. Adesso in Italia c’è un nuovo “paziente uno”. È un italiano che è rientrato dalla Gran Bretagna. Dopo il primo caso si è registrato subito il secondo episodio, circoscritto alle mura domestiche. Il paziente due è infatti la compagna dell’uomo. Entrambi stanno bene, non hanno particolari sintomi, solo del raffreddore, e sono stati messi subito in isolamento. Non sono ricoverati in una struttura ospedaliera. Adesso l’obiettivo dell’autorità sanitaria del nostro Paese è impedire la diffusione di questa mutazione del coronavirus.vaccino, Locatelli: «Entro l’estate quello italiano messo a punto da Reithera con lo ...

