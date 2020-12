Nuova moneta da 2 euro dedicata alle professioni sanitarie in arrivo nel 2021 (Di lunedì 21 dicembre 2020) ... mentre le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento, si legge in Gazzetta all'articolo tre del decreto. La moneta sarà destinata alla circolazione ordinaria e nelle ... Leggi su it.sputniknews (Di lunedì 21 dicembre 2020) ... mentre le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento, si legge in Gazzetta all'articolo tre del decreto. Lasarà destinata alla circolazione ordinaria e nelle ...

Riccard45524202 : RT @LukeDuke1268: @gallo_cristian @mittdolcino @dlacalle_IA Massa enorme di liquidità (moneta) va tutta in sostanza li. (NB PIL non è monet… - CeccoNebbia : @CCFCattaneo Questo se la BC compra da privati che evidentemente avevano GIA' la moneta creata prima, ma se compra… - mittdolcino : RT @LukeDuke1268: @gallo_cristian @mittdolcino @dlacalle_IA Massa enorme di liquidità (moneta) va tutta in sostanza li. (NB PIL non è monet… - LukeDuke1268 : @gallo_cristian @mittdolcino @dlacalle_IA Massa enorme di liquidità (moneta) va tutta in sostanza li. (NB PIL non è… - CeccoNebbia : @CCFCattaneo Però scusa fammi capire, sul punto 2: se la BC acquista emissioni nuove di titoli creando nuova moneta… -