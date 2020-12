"Non si può dire, ma è stato Putin". Pescatori liberati, la frase rubata alla festa: quella del governo solo una farsa? (Di lunedì 21 dicembre 2020) Hanno fatto scalpore le parole di Silvio Berlusconi, che parlando della liberazione dei Pescatori italiani in Libia ha detto chiaro e tondo che il merito è di Vladimir Putin. Un discreto siluro contro Giuseppe Conte, che si è intestato il merito dell'operazione. Ma ora emergono ulteriori dettagli, rilanciati dal Corriere della Sera. In primis, dopo il ritorno a Mazara del Vallo e al termine della festa, c'è stata una telefonata proprio tra Berlusconi e l'armatore di uno dei due pescherecci, Marco Marrone. Ma non solo. Sempre il Corsera dà conto di "un breve e scherzoso dialogo sul cellulare di Gianfranco Micciché, il presidente dell' Assemblea Regionale siciliana accorso per la grande accoglienza. Dialogo in cui l'armatore che ringraziava e affermava: "Non si può dire, ma è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Hanno fatto scalpore le parole di Silvio Berlusconi, che parlando della liberazione deiitaliani in Libia ha detto chiaro e tondo che il merito è di Vladimir. Un discreto siluro contro Giuseppe Conte, che si è inteil merito dell'operazione. Ma ora emergono ulteriori dettagli, rilanciati dal Corriere della Sera. In primis, dopo il ritorno a Mazara del Vallo e al termine della, c'è stata una telefonata proprio tra Berlusconi e l'armatore di uno dei due pescherecci, Marco Marrone. Ma non. Sempre il Corsera dà conto di "un breve e scherzoso dialogo sul cellulare di Gianfranco Micciché, il presidente dell' Assemblea Regionale siciliana accorso per la grande accoglienza. Dialogo in cui l'armatore che ringraziava e affermava: "Non si può, ma è ...

