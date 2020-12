Non perdiamo il contatto con i pazienti cronici: l'allarme degli esperti (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Roma, 21 dicembre 2020) - Le associazioni di pazienti APIAFCO e ANMAR insieme a dermatologi, reumatologi e medici di medicina generale, diffondono un documento congiunto di informazione e raccomandazioni ai propri pazienti nell'ambito della loro campagna “Resta in contatto con il tuo medico” Roma, 21 dicembre 2020. Gli ambulatori chiusi e la forte limitazione dell'accesso alle terapie causate dal Covid 19 ha provocato l'abbandono delle cure da parte dei pazienti affetti da malattie croniche come psoriasi, artrite psoriasica e artrite reumatoide come pure la mancata diagnosi precoce che posticiperà l'inizio della cura, quando probabilmente la patologia sarà già in una fase avanzata. PERCHÉ • un'informazione da fonti diverse, a volte contraddittoria, ha generato incertezza nel paziente e timore di contagiarsi recandosi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Roma, 21 dicembre 2020) - Le associazioni diAPIAFCO e ANMAR insieme a dermatologi, reumatologi e medici di medicina generale, diffondono un documento congiunto di informazione e raccomandazioni ai proprinell'ambito della loro campagna “Resta incon il tuo medico” Roma, 21 dicembre 2020. Gli ambulatori chiusi e la forte limitazione dell'accesso alle terapie causate dal Covid 19 ha provocato l'abbandono delle cure da parte deiaffetti da malattie croniche come psoriasi, artrite psoriasica e artrite reumatoide come pure la mancata diagnosi precoce che posticiperà l'inizio della cura, quando probabilmente la patologia sarà già in una fase avanzata. PERCHÉ • un'informazione da fonti diverse, a volte contraddittoria, ha generato incertezza nel paziente e timore di contagiarsi recandosi ...

lauraboldrini : Un abbraccio all'amico @emanuelefiano e a tutta la sua famiglia. Con la scomparsa di Nedo Fiano perdiamo una voce… - salutedomani : NON PERDIAMO IL CONTATTO CON I PAZIENTI CRONICI, L’ ALLARME DEGLI ESPERTI CON ASSOCIAZIONI APIAFCO E ANMAR - salutedomani : NON PERDIAMO IL CONTATTO CON I PAZIENTI CRONICI, L’ ALLARME DEGLI ESPERTI CON ASSOCIAZIONI APIAFCO E ANMAR - antoniocaperna : NON PERDIAMO IL CONTATTO CON I PAZIENTI CRONICI, L’ ALLARME DEGLI ESPERTI CON ASSOCIAZIONI APIAFCO E ANMAR - dermanewsok : NON PERDIAMO IL CONTATTO CON I PAZIENTI CRONICI, L’ ALLARME DEGLI ESPERTI CON ASSOCIAZIONI APIAFCO E ANMAR -

Ultime Notizie dalla rete : Non perdiamo Non perdiamo il contatto con i pazienti cronici: l'allarme degli esperti Adnkronos Non perde, non vince Il pericoloso limbo della pallida Violetta

Ancora Vlahovic dal dischetto, anche il Verona esce indenne Prandelli vede rosa: calmi, con una vittoria ci sbloccheremo ...

Papa Francesco: "Tempi bui, qui non c'è Mandrake ma nessuno deve perdere il lavoro"

Nel tradizionale discorso alla Curia Romana il pontefice riflette sulla pandemia. E ai dipendenti del Vaticano promette "che nessuno va lasciato ...

Ancora Vlahovic dal dischetto, anche il Verona esce indenne Prandelli vede rosa: calmi, con una vittoria ci sbloccheremo ...Nel tradizionale discorso alla Curia Romana il pontefice riflette sulla pandemia. E ai dipendenti del Vaticano promette "che nessuno va lasciato ...