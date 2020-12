Non odiare, miglior opera prima ai Fabrique Du Cinema Awards, su Sky dal 24 dicembre (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non odiare, miglior opera prima ai Fabrique Du Cinema Awards, sarà disponibile su SKY in Pay per View dal 24 dicembre. Si è tenuta sabato 18 dicembre 2020 la sesta edizione dei Fabrique Du Cinéma Awards, un premio alla creatività e alla sperimentazione per tutti i filmmaker che si impegnano con ogni mezzo a dar vita a nuovi stili e contenuti. Non odiare di Mauro Mancini vince quest'anno per la categoria miglior opera prima con voto unanime della giuria. Ad annunciare il premio i fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, questa la motivazione: "Un esordio importante, rigoroso, estremamente coeso e con un cast scelto in maniera fantastica con ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 dicembre 2020) NonaiDu, sarà disponibile su SKY in Pay per View dal 24. Si è tenuta sabato 182020 la sesta edizione deiDu Cinéma, un premio alla creatività e alla sperimentazione per tutti i filmmaker che si impegnano con ogni mezzo a dar vita a nuovi stili e contenuti. Nondi Mauro Mancini vince quest'anno per la categoriacon voto unanime della giuria. Ad annunciare il premio i fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, questa la motivazione: "Un esordio importante, rigoroso, estremamente coeso e con un cast scelto in maniera fantastica con ...

Non odiare, miglior opera prima ai Fabrique Du Cinema Awards, sarà disponibile su SKY in Pay per View dal 24 dicembre. Si è tenuta sabato 18 dicembre 2020 la sesta edizione dei Fabrique Du Cinéma Awar ...