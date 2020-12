Non ci resta che il crimine: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non ci resta che il crimine: trama, cast e streaming del film Questa sera, lunedì 21 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Non ci resta che il crimine, film del 2019 diretto da Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann, Marco Giallini e Gianmarco Tognazzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Roma, 2018. Tre amici, Moreno, Sebastiano e Giuseppe, tentano di sbarcare il lunario svolgendo un tour alla scoperta dei luoghi simbolo della banda della Magliana, ma durante una pausa caffè si ritrovano, a causa di un ponte di Einstein-Rosen, nel 1982, gli anni dei Mondiali di calcio in Spagna e dei tempi d’oro della Banda stessa. I tre sfruttano le loro conoscenze calcistiche per fare soldi, ritrovandosi tuttavia indebitati con Renatino, il capo della banda, ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non ciche il: trama, cast e streaming delQuesta sera, lunedì 21 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Non ciche ildel 2019 diretto da Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann, Marco Giallini e Gianmarco Tognazzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Roma, 2018. Tre amici, Moreno, Sebastiano e Giuseppe, tentano di sbarcare il lunario svolgendo un tour alla scoperta dei luoghi simbolo della banda della Magliana, ma durante una pausa caffè si ritrovano, a causa di un ponte di Einstein-Rosen, nel 1982, gli anni dei Mondiali di calcio in Spagna e dei tempi d’oro della Banda stessa. I tre sfruttano le loro conoscenze calcistiche per fare soldi, ritrovandosi tuttavia indebitati con Renatino, il capo della banda, ...

L'offerta delle reti dal 21 al 27 dicembre. Dal pesciolino Nemo ai ladri Giallini e Gassmann, ognuno trova la sua storia ...

