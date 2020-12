Noemi | un record che non potete immaginare

(Di martedì 22 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., la celebre cantante italiana, sarà una tra i concorrenti in gara del festival di Sanremo 2021, ma scopriamo il suoche ha sbalordito tutti. I fan non vedono l’ora di vederla sul palco dell’Ariston. La sua voce così particolare ci ha fatto sognare. Il suo pubblico la ama senza alcun freno.con

Ultime Notizie dalla rete : Noemi record

SoloGossip.it

Noemi sarà una tra i concorrenti in gara del festival di Sanremo 2021, ma scopriamo il suo record che ha sbalordito tutti.Un lunedì di Coppa Brema a Milano ovviamente in vasca corta. Nei 100 sl, Alessandro Bori tocca in 47"48 su Filo Magnini 48"18. Michele Lamberti, reduce dal primo successo tricolore a Riccione nei 50 d ...