Nocerino non ha dubbi | “Milan trasformato | il merito è di Ibrahimovic”

Il Milan non sembra proprio volersi fermare. I rossoneri non conoscono la sconfitta dal match di marzo perso contro il Genoa e sono ancora in testa alla classifica con un punto sull'Inter e quattro sulla Juventus. La squadra di Stefano Pioli inizia a diventare molto più di una semplice outsider nella lotta per il titolo e comincia a far paura anche alle favoritissime per lo scudetto.caption id="attachment 1054829" align="alignnone" width="3691" Zlatan Ibrahimovic, Milan (Getty Images)/captionFATTORE IBRAAntonio Nocerino ha una spiegazione per questa crescita così vertiginosa. L'ex centrocampista spiega a Milan TV di chi è il merito: "Ibrahimovic c'è sempre: l'altra sera ho visto che era in panchina e si alzava, urlava, parlava con i giocatori. Il Milan ...

