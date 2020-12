No, Bill Gates non ha ammesso che «700.000 persone saranno uccise e danneggiate dal vaccino contro il Coronavirus» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lunedì 21 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato da UnUniverso, blog personale che negli ultimi mesi si è caratterizzato per numerosi articoli di disinformazione sulle elezioni americane. L’articolo oggetto della nostra verifica si intitola «Bill Gates ammette: 700.000 persone saranno uccise e danneggiate dal vaccino contro il Coronavirus» e fa riferimento a «un recente intervento sulla CNBC» nel quale il «co-fondatore di Microsoft ed eugenetista di spicco» avrebbe ammesso che «per far “funzionare” i vaccini per i gruppi più vulnerabili, devono essere super carichi, in un certo senso» e che per ... Leggi su facta.news (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lunedì 21 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato da UnUniverso, blog personale che negli ultimi mesi si è caratterizzato per numerosi articoli di disinformazione sulle elezioni americane. L’articolo oggetto della nostra verifica si intitola «ammette: 700.000dalil» e fa riferimento a «un recente intervento sulla CNBC» nel quale il «co-fondatore di Microsoft ed eugenetista di spicco» avrebbeche «per far “funzionare” i vaccini per i gruppi più vulnerabili, devono essere super carichi, in un certo senso» e che per ...

