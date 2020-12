“No a nuove restrizioni per la variante inglese”. Lo assicura la Zampa (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic – Il governo giallofucsia non intende imporre nuove restrizioni per la variante inglese del coronavirus, lo assicura la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. “In questo momento tra di noi non sta circolando l’idea che si vada a nuove restrizioni” a causa della mutazione del coronavirus. “nuove restrizioni no, perché dovrebbero esserci?“. Così ai microfoni di 24Mattino su Radio 24 la Zampa tranquillizza gli italiani, già alle prese con dieci giorni di zona rossa imposti col decreto di Natale. In effetti, la mutazione rilevata nel Regno Unito a quanto pare è soltanto più contagiosa, ma non più aggressiva (né sfugge alla vaccinazione). Zampa: “Chi è stato nel Regno Unito ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic – Il governo giallofucsia non intende imporreper ladel coronavirus, lola sottosegretaria alla Salute Sandra. “In questo momento tra di noi non sta circolando l’idea che si vada a” a causa della mutazione del coronavirus. “no, perché dovrebbero esserci?“. Così ai microfoni di 24Mattino su Radio 24 latranquillizza gli italiani, già alle prese con dieci giorni di zona rossa imposti col decreto di Natale. In effetti, la mutazione rilevata nel Regno Unito a quanto pare è soltanto più contagiosa, ma non più aggressiva (né sfugge alla vaccinazione).: “Chi è stato nel Regno Unito ...

NicolaPorro : Tranquilli, il #Natale2020 è salvo: il ?????????????? con le nuove restrizioni entra in vigore il 19 dicembre... 2021! Gua… - Agenzia_Ansa : Milano, folla in centro per lo shopping natalizio. Persone in coda e assembramenti nell'ultimo week end prima delle… - rtl1025 : ?? “#Londra in #lockdown da domani. Non possiamo avere il #Natale che avevamo programmato” Lo ha detto il premier br… - qui_finanza : Decreto Natale, le attività che restano aperte sempre Nonostante le nuove restrizioni imposte, ci sono alcuni negoz… - askanews_ita : “Non si pensa a nuove restrizioni per il covid mutato” (#Zampa) #varianteinglese -

Con il DL 18 dicembre 2020 n. 172, in vigore dal 19 dicembre scorso, il Governo ha stabilito le misure in vigore per il periodo natalizio (24 dicembre 6 gennaio), in aggiunta a quanto già previsto dal ...

Variante Covid, Zampa: «No a nuove restrizioni. Dopo Natale si torna al sistema a fasce»

«In questo momento tra di noi non sta circolando l'idea che si vada a nuove restrizioni. Perché dovrebbero esserci?». Lo ha detto a 24Mattino su Radio 24 la ...

