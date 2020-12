Niente cinema, ristoranti, viaggi. Il buco nero delle vacanze di Natale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ci avviamo verso 14 giorni di nulla. Confinati in casa, così le Feste rischiano di diventare un incubo Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ci avviamo verso 14 giorni di nulla. Confinati in casa, così le Feste rischiano di diventare un incubo

Roma, 21 dicembre 2020 - Create delle bolle, hanno suggerito agli inglesi, e chiudetevi dentro. Una metafora obbligata dell’eccezionalità del momento. Sempre meglio che dire prigione. In realtà ci sia ...

Giuseppy PythonIl senso della vita, del virus e del dpcm di Natale

Manuale di istruzioni per l’uso natalizio del decreto del presidente del consiglio dei ministri. Credete che sia difficile e complicato? Qui è tutto spiegato in modo semplice e chiaro, come in un film ...

