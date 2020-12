Nicolò Zaniolo molla la fidanzata per Madalina Ghenea (Di lunedì 21 dicembre 2020) Colpo di testa fuori campo per Nicolò Zaniolo. Il calciatore giallorosso in attesa di tornare a giocare con la Roma in primavera, fermo a causa di un infortunio al crociato, ha trovato una nuova ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 dicembre 2020) Colpo di testa fuori campo per. Il calciatore giallorosso in attesa di tornare a giocare con la Roma in primavera, fermo a causa di un infortunio al crociato, ha trovato una nuova ...

MediasetTgcom24 : Nicolò Zaniolo molla la fidanzata per Madalina Ghenea #nicolòzaniolo - AAndreafusco1 : RT @MediasetTgcom24: Nicolò Zaniolo molla la fidanzata per Madalina Ghenea #nicolòzaniolo - Etzi2891 : RT @MediasetTgcom24: Nicolò Zaniolo molla la fidanzata per Madalina Ghenea #nicolòzaniolo - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Nicolò Zaniolo molla la fidanzata per Madalina Ghenea #nicolòzaniolo - CarloColli1 : RT @MediasetTgcom24: Nicolò Zaniolo molla la fidanzata per Madalina Ghenea #nicolòzaniolo -