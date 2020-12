Nicolò Zaniolo, la nuova fidanzata è Madalina Ghenea: è finita la storia d’amore con Sara Scaperrotta (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Se so cos’è l’amore è grazie a te”. Così scriveva solo poche settimane da Nicolò Zaniolo all’allora compagna Sara Scaperrotta. Ora però, qualcosa tra loro è evidentemente cambiato , dal momento che dal suo profilo social sono sparite tutte le foto insieme e le dediche d’amore. Ed ecco quindi che tra i giornali di gossip si fa sempre più insistente la voce secondo cui tra i due sarebbe finita e che il 21 calciatore della Roma avrebbe già una nuova fiamma: la modella e attrice 33enne Madalina Ghenea. Entrambi hanno dato indizi del flirt sui social, con un disegno che li ritrae insieme e un cuore, a fare da sigillo a quella che è la nuova storia del talento della Roma. Intanto Zaniolo è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Se so cos’è l’amore è grazie a te”. Così scriveva solo poche settimane daall’allora compagna. Ora però, qualcosa tra loro è evidentemente cambiato , dal momento che dal suo profilo social sono sparite tutte le foto insieme e le dediche. Ed ecco quindi che tra i giornali di gossip si fa sempre più insistente la voce secondo cui tra i due sarebbee che il 21 calciatore della Roma avrebbe già unafiamma: la modella e attrice 33enne. Entrambi hanno dato indizi del flirt sui social, con un disegno che li ritrae insieme e un cuore, a fare da sigillo a quella che è ladel talento della Roma. Intantoè ...

