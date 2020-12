NFL 2020-2021 15a settimana | Chiefs e Packers rimangono in vetta alle Conference | cadono Saints e Rams | vincono Seahawks | Bills e Titans

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La quindicesimadella NFL scrive un altro capitolo importante per la corsa alla post-season, ormai imminente. Nella AFC la prima notizia, attesa va detto, è l’eliminazione dei New England Patriots dalla corsa ai Play-offs per la prima volta dal 2008, dopo la sconfitta in casa dei Miami Dolphins. Ini Kansas City, che rispondonovittorie di Buffaloe Tennessee, in attesa dei Pittsburgh Steelers. Nella NFC, invece, i Green Bayal comando dopo aver superato i Carolina Panthers.loro spNew Orleanse Los Angeles, mentreArizona ...