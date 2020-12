Newcastle | incubo Coronavirus | «Non camminano Situazione brutale»

Leggi su calcionews24

Non giungono notizie rassicuranti dal Newcastle circa le condizioni di Jamaal Lascelles e Allan Saint-Maximin, da settimane vittime del Covid. «Fanno una passeggiata di mezz'ora e poi vogliono tornare a letto. È, spaventosa, con vomito, piaghe, ulcere alla bocca, nessun odore e sapore percepiti. È incredibile pensare a come il virus li abbia colpiti e quanto a lungo gli effetti si manifestino su di loro. Sono giovani, in forma, grandi atleti. Se qualcuno ha bisogno di sapere quanto è pericoloso, noi possiamo fornire questa testimonianza», queste le parole del tecnico Steve Bruce.