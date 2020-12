New COVID strain: no doubt about vaccine say Italian experts (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROME, DEC 21 - Top Italian experts said Monday that the COVID-19 vaccine will still be effective after a new, more infectious stain of the coronavirus was detected in the UK. "There had already been ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROME, DEC 21 - Topsaid Monday that the-19will still be effective after a new, more infectious stain of the coronavirus was detected in the UK. "There had already been ...

ladyonorato : Leggere i commenti a questa notizia mi ha restituito la fiducia in una possibile uscita da questo Covid-brave new w… - generacomplotti : RT @AThelemis: Come e perché le notizie ufficiali - ed i media blasonati - tendono da sempre al monopolio dell'informazione ed alle #faken… - Camillamariani4 : RT @AThelemis: Come e perché le notizie ufficiali - ed i media blasonati - tendono da sempre al monopolio dell'informazione ed alle #faken… - AThelemis : Come e perché le notizie ufficiali - ed i media blasonati - tendono da sempre al monopolio dell'informazione ed al… - UNDMofficial : New post: Polemica tweet Zangrillo: “Sciacalli che non hanno mai visto un malato sparano cazzate in tv” -

Ultime Notizie dalla rete : New COVID Covid, in Spagna superato un milione di casi. A New York balzo di nuovi contagi, oltre 2mila in un giorno Agenzia ANSA New COVID strain: no doubt about vaccine say Italian experts

ROME, DEC 21 - Top Italian experts said Monday that the COVID-19 vaccine will still be effective after a new, more infectious stain of the coronavirus was detected in the UK. "There had already been s ...

Borsa: Europa conferma calo con Wall Street, Milano -3%

Confermano il calo i listini europei sulla scia dell'andamento degli scambi a New York, i cui indici di borsa cedono comunque meno dell'1%. (ANSA) ...

ROME, DEC 21 - Top Italian experts said Monday that the COVID-19 vaccine will still be effective after a new, more infectious stain of the coronavirus was detected in the UK. "There had already been s ...Confermano il calo i listini europei sulla scia dell'andamento degli scambi a New York, i cui indici di borsa cedono comunque meno dell'1%. (ANSA) ...