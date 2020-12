Netflix e Zerocalcare: guarda il video annuncio della serie TV (Di lunedì 21 dicembre 2020) La collaborazione fra Michele Rech, in arte Zerocalcare, e Netflix era nell'aria già da tempo, ma oggi giunge l'annuncio ufficiale, con tanto di video: il colosso dello streaming ha dato inizio alla ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) La collaborazione fra Michele Rech, in arte, eera nell'aria già da tempo, ma oggi giunge l'ufficiale, con tanto di: il colosso dello streaming ha dato inizio alla ...

ilpost : Zerocalcare farà una serie animata per Netflix - fumettologica : La serie animata di Zerocalcare per Netflix - Corriere : «Strappare lungo i bordi», Zerocalcare svela la sua serie tv Netflix con Valerio Mastandrea - AntonellaChessa : RT @ilpost: Zerocalcare farà una serie animata per Netflix - Collater_al : La serie animata di Zerocalcare in arrivo su Netflix -