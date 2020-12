Netflix annuncia la prima serie animata di Zerocalcare

Leggi su wired

(Di lunedì 21 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=c0p3iwtw9tU Uno Zero incappucciato che scala con fatica una pericolosa altezza per poi ritrovarsi, accolto da un Armadillo sempre molto caustico, in cima alla mitica enne rossa di: è quello che vediamo in un video firmato dache, per l’occasione,laitaliana discritta e diretta proprio da lui. S’intitolerà Strappare lungo i bordi, il nuovo progetto del fumettista romano Michele Rech, il quale già al Wired Next Fest di due anni fa aveva confessato di volersi dedicare sempre di più al mondo dell’animazione. Prossimamente sulla piattaforma streaming, dunque, vedremo i frutti del suo nuovo interesse. Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con Bao Publishing, la ...