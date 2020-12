Negli Usa altri 900 miliardi di aiuti Alle famiglie assegno di 600$ (Di lunedì 21 dicembre 2020) aiuti da 288 miliardi per le piccole imprese, a cominciare da bar, ristoranti e servizi di base, stravolti dalla pandemia. Un assegno una tantum, da 600 dollari, versati ai nuclei familiari con un reddito non superiore ai 75 mila dollari all’anno, 180 miliardi di dollari per aumentare di 300 dollari l’indennità di disoccupazione e 160 miliardi di dollari da destinare agli Stati e Alle amministrazioni cittadine più investite dalla pandemia. Sono le principali v Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 21 dicembre 2020)da 288per le piccole imprese, a cominciare da bar, ristoranti e servizi di base, stravolti dalla pandemia. Ununa tantum, da 600 dollari, versati ai nuclei familiari con un reddito non superiore ai 75 mila dollari all’anno, 180di dollari per aumentare di 300 dollari l’indennità di disoccupazione e 160di dollari da destinare agli Stati eamministrazioni cittadine più investite dalla pandemia. Sono le principali v Segui su affaritaliani.it

"Possiamo finalmente riferire quel che la nostra Nazione ha atteso a lungo: è in arrivo altro aiuto", ha dichiarato il leader dei ...

