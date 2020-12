NBA 2021 | favorite e possibili sorprese I Lakers vanno a caccia del bis | ma sulla loro strada ci sarà un nuovo avversario | i Nets di Durant e Irving

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo la conquista dell’anello nella bolla di Orlando, i Los Angelesdi Lebron James ed Anthony Davis sono nuovamente i favoriti per vincere il titolo di campioni della NBA anche nel. In offseason, oltretutto, i gialloviola si sono ulteriormente rinforzati con le aggiunte del tedesco Dennis Schroeder e del lungo ex Clippers Montrezl Harrell, attuale sesto uomo dell’anno in carica. Tra le partenze, invece, l’unica relativamente pesante è quella di Dwight Howard, il quale è stato sostituito da Marc Gasol. Superman non è più il giocatore di un tempo e non era indispensabile per LA, tuttavia, nelle finali di conference contro i Nuggets aveva fatto un lavoro egregio, in difesa, su Nikola Jokic. Senza di lui, per i, in un’ipotetica nuova serie contro Denver,molto complicato contenere il pivot ...