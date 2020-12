Nazionale, Roberto Mancini a tutto campo: il futuro, gli obiettivi e la morte di Paolo Rossi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roberto Mancini ha cambiato il volto della Nazionale italiana. Dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali in Russia del 2018, l’Italia ha deciso di affidare la panchina all’allenatore ex Inter: arrivato tra lo scetticismo è riuscito subito a mettersi in mostra confermando il carattere ma anche la preparazione dal punto di vista tecnico. E’ riuscito a conquistare una serie di risultati importanti, ma il merito più importante è stato quello di aver riportato entusiasmo e bel gioco. La Nazionale dovrà puntare sull’allenatore per molto tempo, sono arrivate indicazioni proprio dall’attuale Ct che ha affrontato l’argomento del rinnovo. Mancini sul rinnovo con la Nazionale (Photo by Claudio Villa/Getty Images)Roberto Mancini ha parlato del ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 dicembre 2020)ha cambiato il volto dellaitaliana. Dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali in Russia del 2018, l’Italia ha deciso di affidare la panchina all’allenatore ex Inter: arrivato tra lo scetticismo è riuscito subito a mettersi in mostra confermando il carattere ma anche la preparazione dal punto di vista tecnico. E’ riuscito a conquistare una serie di risultati importanti, ma il merito più importante è stato quello di aver riportato entusiasmo e bel gioco. Ladovrà puntare sull’allenatore per molto tempo, sono arrivate indicazioni proprio dall’attuale Ct che ha affrontato l’argomento del rinnovo.sul rinnovo con la(Photo by Claudio Villa/Getty Images)ha parlato del ...

