Natalità | Istat | “Ancora record negativo nel 2019 | denatalità prosegue nel 2020”

Leggi su dire

(Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Continuano a diminuire le nascite in Italia: nel 2019 sono 420.084, quasi 20 mila in meno rispetto all’anno precedente e oltre 156 mila in meno nel confronto con il 2008. Per il settimo anno consecutivo, nel 2019 c’e’ un nuovo superamento, al ribasso, del record di denatalita’. Lo rileva l’Istat nel rapporto ‘Natalita’ e fecondita’ della popolazione residente – Anno 2019?. A diminuire sono soprattutto i nati da genitori entrambi italiani: 327.724 nel 2019, oltre 152 mila in meno rispetto al 2008.