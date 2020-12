Natale senza sorprese a Palazzo Mosti: Mastella supera l’esame in streaming. Il ‘nuovo’ Pd costretto a cambiar nome (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNatale senza sorprese a Palazzo Mosti. Nella prima riunione online del Consiglio Comunale di Benevento (c’è un precedente ma riguarda un question time) Mastella porta a casa tutti gli argomenti all’ordine del giorno. L’unico, e solito, ostacolo, il raggiungimento del numero legale, è superato a inizio seduta grazie alle presenze dei tre consiglieri del Pd Francesco De Pierro, Raffaele Del Vecchio e Cosimo Lepore e di Luigi Scarinzi. Per il resto, dal punto di vista politico e amministrativo, nessuno scossone da segnalare in una riunione andata via tra mille problemi logistici (lo stesso sindaco non ha potuto concludere il suo intervento) e collegamenti improbabili dei consiglieri, come la seduta drive-in direttamente dalla propria automobile. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti. Nella prima riunione online del Consiglio Comunale di Benevento (c’è un precedente ma riguarda un question time)porta a casa tutti gli argomenti all’ordine del giorno. L’unico, e solito, ostacolo, il raggiungimento del numero legale, èto a inizio seduta grazie alle presenze dei tre consiglieri del Pd Francesco De Pierro, Raffaele Del Vecchio e Cosimo Lepore e di Luigi Scarinzi. Per il resto, dal punto di vista politico e amministrativo, nessuno scossone da segnalare in una riunione andata via tra mille problemi logistici (lo stesso sindaco non ha potuto concludere il suo intervento) e collegamenti improbabili dei consiglieri, come la seduta drive-in direttamente dalla propria automobile. ...

NicolaPorro : Il #Papa esulta perché il #Natale col #COVID19 è un Natale senza consumismo. Ma dietro i regali non c’è solo busine… - ferrazza : Piano Colao Stati generali Decine di task force Immuni Bozze DPCM inviate alla stampa Ristoranti, musei, cinema e d… - LegaSalvini : #CASELLATI: 'TROPPI ERRORI, INCOMPRENSIBILE #NATALE ANCORA SENZA REGOLE' - saryvanpelt : @chiarishka Ho visto una valanga di storie e post di cene e pranzetti per festeggiare il Natale, lo scorso weekend.… - Fragatton1 : RT @gioveron: AVVISO AI SENZA TETTO: se il giorno di Natale vedete un uomo che viene verso di voi e vi sorride o vuole darvi per forza una… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale senza Il pranzo di Natale con autocertificazione ma senza nomi e le altre strane regole del Decreto Natale 2020 Today.it Quarrata. Pranzo di gala nei nidi per gli auguri di Natale

Domani, martedì 22 dicembre, e mercoledì 23 dicembre, in un’atmosfera natalizia speciale, tra luci, letture magiche e tavola a festa, le bambine e i bambini dei nidi d’infanzia comunali Bosco dei foll ...

Vicomoscano ha le sue

senza polemiche e senza lamentarsi. Cittadini con un forte senso di appartenenza al loro piccolo villaggio, dove sono cresciuti, dove hanno forse i migliori ricordi di tradizioni, quando il Natale era ...

Domani, martedì 22 dicembre, e mercoledì 23 dicembre, in un’atmosfera natalizia speciale, tra luci, letture magiche e tavola a festa, le bambine e i bambini dei nidi d’infanzia comunali Bosco dei foll ...senza polemiche e senza lamentarsi. Cittadini con un forte senso di appartenenza al loro piccolo villaggio, dove sono cresciuti, dove hanno forse i migliori ricordi di tradizioni, quando il Natale era ...