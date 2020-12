Natale | pranzo per 200 bisognosi Il regalo di un’azienda di Cologno

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il dono dei fratelli Lamera dell’omonima officina alle persone die Urgnano in difficoltà. «Abbiamo avuto tanto, ne restituiamo un po’ a chi è solo o più sfortunato».

«Abbiamo avuto tanto, ne restituiamo un po' a chi è solo o più sfortunato». Il giorno di Natale ci sarà un pranzo davvero speciale per molte persone e famiglie di Cologno e Urgnano che si trovano in ...