Natale | Meloni | ' facciamo presepe con prodotti della nostra tradizione'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "C'è una tradizione presepistica in Italia che è unica al mondo, e quindi se facciamo il presepe ricordiamoci che possiamo difendere quella tradizione comprando questi prodotti figli di centinaia di anni di storia. Si prende un personaggio all'anno e alla fine viene un bel presepe grande e ognuno di quei pezzi ha una sua straordinaria tradizione. Meglio fare un presepe più piccolo che però sia legato alla nostra tradizione piuttosto che mettere i pupazzetti della Coca cola". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Un Giorno da pecora' su Radiouno Rai.

