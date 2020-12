Natale: Meloni, 'dispiace non poter stare con mia madre il 24' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Ho dovuto fare delle rinunce per la notte di Natale, non può venire mia mamma che rimarrà da sola e questa cosa mi sta pesando molto, come non poter vedere i nonni di Ginevra che sono a Milano. Vedrò mia mamma il 25". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Un giorno da pecora' su Radiouno Rai. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Ho dovuto fare delle rinunce per la notte di, non può venire mia mamma che rimarrà da sola e questa cosa mi sta pesando molto, come nonvedere i nonni di Ginevra che sono a Milano. Vedrò mia mamma il 25". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Un giorno da pecora' su Radiouno Rai.

