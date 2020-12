Natale in zona rossa, sì alle visite fuori Comune. E nei giorni arancioni via libera anche fuori Regione (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nei 10 giorni "rossi" durante le feste di Natale sarà possibile andare a trovare parenti e amici anche in un Comune differente da quello di residenza o domicilio,... Leggi su ilmattino (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nei 10"rossi" durante le feste disarà possibile andare a trovare parenti e amiciin undifferente da quello di residenza o domicilio,...

SkyTG24 : Dpcm Natale, da oggi vietati gli spostamenti anche tra regioni in zona gialla - matteosalvinimi : Matteo Bassetti: 'Parlare oggi di un lockdown totale o di una zona rossa per tutto il Paese stride molto. Passare i… - Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - AntonioPoziell : Buon Natale dalla terra dei fuochi. Adesso zona Asi Giugliano. - mattinodinapoli : Natale in zona rossa, sì alle visite fuori Comune. E nei giorni arancioni via libera anche fuori Regione -

Ultime Notizie dalla rete : Natale zona Decreto di Natale: da oggi 21 dicembre le nuove regole. Ecco cosa cambia in Lombardia /Pdf IL GIORNO Faq Governo DL Natale: ok a spostamenti in altra regione per piccoli comuni in zona arancione

Faq Governo DL Natale: ok a spostamenti in altra regione per piccoli comuni in zona arancione. Ecco il chiarimento di Palazzo Chigi ...

Natale in zona rossa, sì alle visite fuori Comune. E nei giorni arancioni via libera anche fuori Regione

Nei 10 giorni "rossi" durante le feste di Natale sarà possibile andare a trovare parenti e amici anche in un comune differente da quello di residenza o domicilio, purché si trovi nella stessa Regione.

Faq Governo DL Natale: ok a spostamenti in altra regione per piccoli comuni in zona arancione. Ecco il chiarimento di Palazzo Chigi ...Nei 10 giorni "rossi" durante le feste di Natale sarà possibile andare a trovare parenti e amici anche in un comune differente da quello di residenza o domicilio, purché si trovi nella stessa Regione.