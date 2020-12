Natale in casa Cupiello, parla il regista: “L’opera di Eduardo appartiene all’umanità” (Di lunedì 21 dicembre 2020) La nostra video intervista a Edoardo De Angelis, regista dell'adattamento di Natale in casa Cupiello, la popolare commedia di Eduardo De Filippo, su Rai 1 il 22 dicembre. Responsabilità, orgoglio e onore. Siamo sicuri che Edoardo De Angelis ha provato tutto questo nell'avere l'opportunità di adattare in un film la popolare commedia di Eduardo De Filippo, Natale in casa Cupiello. Prodotta da Rai Fiction e Picomedia nell'ambito di un progetto che affronterà anche altre opere del maestro napoletano. Il film è il primo di una trilogia curata da De Angelis con Sergio Castellitto, qui interprete dell'iconico Luca Cupiello alle prese con il rito del Presepe e una famiglia da tenere insieme. Accanto a Castellitto troviamo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 dicembre 2020) La nostra video intervista a Edoardo De Angelis,dell'adattamento diin, la popolare commedia diDe Filippo, su Rai 1 il 22 dicembre. Responsabilità, orgoglio e onore. Siamo sicuri che Edoardo De Angelis ha provato tutto questo nell'avere l'opportunità di adattare in un film la popolare commedia diDe Filippo,in. Prodotta da Rai Fiction e Picomedia nell'ambito di un progetto che affronterà anche altre opere del maestro napoletano. Il film è il primo di una trilogia curata da De Angelis con Sergio Castellitto, qui interprete dell'iconico Lucaalle prese con il rito del Presepe e una famiglia da tenere insieme. Accanto a Castellitto troviamo ...

