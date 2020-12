Natale, evitiamo di farci molto male (Di lunedì 21 dicembre 2020) Voi che vi state industriando per fregare il decreto Natale al Cenone, per il 25 e per tutti gli altri giorni festivi di questo dimenticabile 2020, ascoltate magari prima qualche racconto dei vostri vicini di casa o di qualche lontano conoscente che ha avuto la drammatica esperienza di essersi imbattuto nel Covid. Ma non è nemmeno necessario avere questa prossimità, no. Leggete, potete farlo, i copiosi racconti, riportati dai giornali, su chi ha sofferto, su chi ha vinto e anche sulle famiglie che hanno perso la lotta con il Coronavirus lasciando per strada gli affetti di una vita. E c’è un copione, ricordate, che va sempre uguale e in passato, nella prima fase, anche peggio di ora: il male, le incertezze sul male, la febbre, il consulto con il medico stando a casa, la verità del saturimetro, la chiamata al 118, l’arrivo degli ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Voi che vi state industriando per fregare il decretoal Cenone, per il 25 e per tutti gli altri giorni festivi di questo dimenticabile 2020, ascoltate magari prima qualche racconto dei vostri vicini di casa o di qualche lontano conoscente che ha avuto la drammatica esperienza di essersi imbattuto nel Covid. Ma non è nemmeno necessario avere questa prossimità, no. Leggete, potete farlo, i copiosi racconti, riportati dai giornali, su chi ha sofferto, su chi ha vinto e anche sulle famiglie che hanno perso la lotta con il Coronavirus lasciando per strada gli affetti di una vita. E c’è un copione, ricordate, che va sempre uguale e in passato, nella prima fase, anche peggio di ora: il, le incertezze sul, la febbre, il consulto con il medico stando a casa, la verità del saturimetro, la chiamata al 118, l’arrivo degli ...

