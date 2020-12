Natale 2020: ecco i casi in cui servirà l’autocertificazione (SCARICA PDF) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Natale 2020: anche durante il periodo delle feste servirà portare con sé l’autocertificazione per gli spostamenti. ecco i casi in cui serve e come compilarla. Natale con… la autocertificazione. La seconda ondata di Covid 19 ha portato il Governo a stabilire che dal 24 dicembre al 6 gennaio tutta Italia sarà zona rossa nei giorni festivi Leggi su 2anews (Di lunedì 21 dicembre 2020): anche durante il periodo delle festeportare con séper gli spostamenti.in cui serve e come compilarla.con… la autocertificazione. La seconda ondata di Covid 19 ha portato il Governo a stabilire che dal 24 dicembre al 6 gennaio tutta Italia sarà zona rossa nei giorni festivi

