Napoli, UFFICIALE: stop lungo anche per Koulibaly (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo i problemi accusati da Koulibaly contro la Lazio, è arrivato il comunicato del Napoli a far chiarezza sull'infortunio del difensore: distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro Si era capito da subito che l'infortunio di Koulibaly non era una cosa da poco, ma ora a confermarlo è la stessa società del Napoli. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

