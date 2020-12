Napoli solidale, donati oltre 100 libri per ragazzi alla Fondazione Santobono-Pausilipon (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La solidarietà a Natale si moltiplica: ne è da esempio l’Istituto Sa.Dra., che ha voluto far sentire la propria vicinanza ai piccoli pazienti dell’Ospedale Santobono di Napoli che vivono momenti di angoscia ed attesa specie in questo periodo di festività natalizie. Rappresentato da Alfonso Anna Sacco ed Ivana Sacco, rispettivamente Programmatore Neurolinguistico e Legale Rappresentante, l’Istituto Sa.Dra. ha donato alla Fondazione Santobono-Pausilipon oltre 100 libri rivolti a bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. La consegna dei libri, svoltasi rigorosamente nel rispetto delle norme anti-Covid, è avvenuta lunedì 21 dicembre 2020 nell’atrio del Padiglione Ravaschieri ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– La solidarietà a Natale si moltiplica: ne è da esempio l’Istituto Sa.Dra., che ha voluto far sentire la propria vicinanza ai piccoli pazienti dell’Ospedalediche vivono momenti di angoscia ed attesa specie in questo periodo di festività natalizie. Rappresentato da Alfonso Anna Sacco ed Ivana Sacco, rispettivamente Programmatore Neurolinguistico e Legale Rappresentante, l’Istituto Sa.Dra. ha donato100rivolti a bambini edai 5 ai 16 anni. La consegna dei, svoltasi rigorosamente nel rispetto delle norme anti-Covid, è avvenuta lunedì 21 dicembre 2020 nell’atrio del Padiglione Ravaschieri ...

