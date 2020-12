Napoli, la statua di Diego Armando Maradona è pronta (FOTO&VIDEO) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Domenico Sepe, noto artista partenopeo ha terminato la realizzazione della statua dedicata a Diego Armando Maradona, dopo la sua tragica scomparsa. Dopo avergli intitolato l’ormai ex stadio San Paolo, il Comune di Napoli ha pubblicato una manifestazione di interesse attraverso la quale raccogliere proposte progettuali per la realizzazione di una scultura in memoria del Pibe de Oro, da collocarsi nei pressi dello stadio. Ebbene l’artista partenopeo ha già terminato la sua opera ed ha postato le foto e i video sul suo profilo social. Sepe ha realizzato una statua di Maradona con l’intenzione di donarla alla città di Napoli: sarà alta quattro metri. “Ho realizzato tre bozze e desidererei tanto che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Domenico Sepe, noto artista partenopeo ha terminato la realizzazione delladedicata a, dopo la sua tragica scomparsa. Dopo avergli intitolato l’ormai ex stadio San Paolo, il Comune diha pubblicato una manifestazione di interesse attraverso la quale raccogliere proposte progettuali per la realizzazione di una scultura in memoria del Pibe de Oro, da collocarsi nei pressi dello stadio. Ebbene l’artista partenopeo ha già terminato la sua opera ed ha postato le foto e i video sul suo profilo social. Sepe ha realizzato unadicon l’intenzione di donarla alla città di: sarà alta quattro metri. “Ho realizzato tre bozze e desidererei tanto che ...

