Napoli, Insigne: «Sarà l’anno buono per noi. Dopo l’Inter sono stato male» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lorenzo Insigne fissa gli obiettivi per questa stagione del Napoli. Ecco le parole del capitano azzurro che torna sull’espulsione contro l’Inter Lorenzo Insigne è intervenuto in conferenza stampa alla presentazione del calendario del Napoli. ANNO GIUSTO PER Napoli E NAZIONALE – «Lo spero, ora per la Nazionale c’è tempo, bisogna pensare al Napoli ed alla prossima partita. Io spero, non solo per me ma per tutti, che sia l’anno giusto per dare soddisfazione ai tifosi». PENTITO Dopo L’ESPULSIONE CONTRO l’Inter – «Ci sono rimasto malissimo a Milano, ma soprattutto per aver lasciato la squadra in 10 ed un capitano non deve farlo. Dispiace, anche ieri il mister aveva gli uomini contati davanti e c’erano già ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lorenzofissa gli obiettivi per questa stagione del. Ecco le parole del capitano azzurro che torna sull’espulsione controLorenzoè intervenuto in conferenza stampa alla presentazione del calendario del. ANNO GIUSTO PERE NAZIONALE – «Lo spero, ora per la Nazionale c’è tempo, bisogna pensare aled alla prossima partita. Io spero, non solo per me ma per tutti, che siagiusto per dare soddisfazione ai tifosi». PENTITOL’ESPULSIONE CONTRO– «Cirimasto malissimo a Milano, ma soprattutto per aver lasciato la squadra in 10 ed un capitano non deve farlo. Dispiace, anche ieri il mister aveva gli uomini contati davanti e c’erano già ...

RaiSport : #LazioNapoli. Il #Napoli ha sofferto l'assenza di #Insigne oppure è stata solo una serata storta per la squadra di… - sechesi : ?? Una giornata di squalifica per Insigne dopo Inter-Napoli - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Fascetti: “Quando mancano Mertens ed Insigne il Napoli è un’altra cosa.… - TuttoMercatoWeb : Napoli, Insigne: 'Sono pentito per il rosso contro l'Inter. Il ritiro non è una punizione' - FrancesMRomano : RT @salv_amoroso: Lorenzo #Insigne e Nicola Lombardo non si accorgono di essere in diretta prima della conferenza stampa di presentazione d… -