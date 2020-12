Napoli, Insigne: “Pentito per quel rosso, ma ora guardiamo avanti. Ritiro? Non è una punizione” (Di lunedì 21 dicembre 2020) A tutto Lorenzo Insigne.Momento nero per il Napoli che, dopo il ko contro l'Inter, crolla anche in casa della Lazio con le reti di Ciro Immobile e Luis Alberto. Intervenuto a margine della presentazione del calendario ufficiale del Napoli in conferenza stampa organizzata, il capitalo Lorenzo Insigne, ha analizzato il momento opaco vissuto dalla squadra: attualmente in Ritiro, così come voluto dalla società, in vista del prossimo impegno contro il Torino.“Ci sono rimasto malissimo, sopratutto perché ho lasciato la squadra in dieci uomini. Un capitano non deve fare questo, mi dispiace. Anche ieri il mister aveva gli uomini contati con tutti gli infortunati, questo mi dispiace. Ora guardiamo avanti, col Torino bisogna fare i tre punti. Con l’Inter non meritavamo la ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 dicembre 2020) A tutto Lorenzo.Momento nero per ilche, dopo il ko contro l'Inter, crolla anche in casa della Lazio con le reti di Ciro Immobile e Luis Alberto. Intervenuto a margine della presentazione del calendario ufficiale delin conferenza stampa organizzata, il capitalo Lorenzo, ha analizzato il momento opaco vissuto dalla squadra: attualmente in, così come voluto dalla società, in vista del prossimo impegno contro il Torino.“Ci sono rimasto malissimo, sopratutto perché ho lasciato la squadra in dieci uomini. Un capitano non deve fare questo, mi dispiace. Anche ieri il mister aveva gli uomini contati con tutti gli infortunati, questo mi dispiace. Ora, col Torino bisogna fare i tre punti. Con l’Inter non meritavamo la ...

