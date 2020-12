Napoli, Insigne: “Non siamo in ritiro punitivo, cerchiamo concentrazione” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, parla a margine della presentazione del calendario del club: "La società ha scelto di mandarci in ritiro ma non si tratta di una punizione per il ko con la Lazio, è piuttosto una soluzione per rimanere maggiormente concentrati. Io che ero a casa per la squalifica sono stato peggio dei miei compagni, la decisione di andare in ritiro è stata presa tutti insieme, avremmo dovuto andarci domani ma un giorno in più ci aiuterà".caption id="attachment 1069041" align="alignnone" width="3500" Insigne, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lorenzo, capitano del, parla a margine della presentazione del calendario del club: "La società ha scelto di mandarci inma non si tratta di una punizione per il ko con la Lazio, è piuttosto una soluzione per rimanere maggiormente concentrati. Io che ero a casa per la squalifica sono stato peggio dei miei compagni, la decisione di andare inè stata presa tutti insieme, avremmo dovuto andarci domani ma un giorno in più ci aiuterà".caption id="attachment 1069041" align="alignnone" width="3500", getty/caption ITA Sport Press.

