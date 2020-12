Napoli | Insigne: “Dispiace per l’espulsione, ma ora guardiamo avanti” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo calendario della squadra azzurra. Nella sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, Lorenzo Insigne non era in campo a causa della squalifica rimediata contro l’Inter. E il capitano del Napoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo calendario della squadra azzurra, si L'articolo Napoli Insigne: “Dispiace per l’espulsione, ma ora guardiamo avanti” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il capitano delLorenzoè intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo calendario della squadra azzurra. Nella sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, Lorenzonon era in campo a causa della squalifica rimediata contro l’Inter. E il capitano del, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo calendario della squadra azzurra, si L'articolo: “per, ma ora” proviene da www.meteoweek.com.

