Napoli in ritiro. Emergenza infortuni: Koulibaly e Lozano son ko (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mai day after fu più amaro e nervoso: all'indomani della pesante sconfitta contro la Lazio in casa Napoli si fa la conta dei danni di ogni genere, a cominciare da un'infermeria sempre più piena. 2020 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mai day after fu più amaro e nervoso: all'indomani della pesante sconfitta contro la Lazio in casasi fa la conta dei danni di ogni genere, a cominciare da un'infermeria sempre più piena. 2020 ...

DiMarzio : #Napoli, da domani squadra in ritiro verso il match contro il Torino - Antonio___1926 : Da oggi il Napoli è in ritiro all'interno del 'Training Center' di #CastelVolturno sino a mercoledì. #Koulibaly ha… - MattBest__ : RT @marcoazzi66: Il #Napoli va in ritiro perché è una squadra che non conosce le mezze misure: o vola, o precipita. L'alibi del modulo non… - Toro_News : ?? | INFORTUNI NAPOLI Il #Napoli perde altri due giocatori in vista della sfida di mercoledì sera contro il #Torino… - _DAGOSPIA_ : GATTUSO, CHE SUCCEDE? TUTTI I PROBLEMI DEL -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ritiro Irrompe De Laurentiis, Napoli in ritiro Corriere dello Sport.it Castellammare, vertenza Meridbulloni: mercoledì sciopero solidale a Milano

Sciopero anche alla consociata Lobo di Cornaredo (Milano) mercoledì in solidarietà agli 81 dipendenti della Meridbulloni di Castellammare di Stabia (Napoli) del gruppo Fontana trasferiti in questi gio ...

Napoli in ritiro. Emergenza infortuni: Koulibaly e Lozano son ko

E da qui la furia ancora maggiore di Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di mandare la squadra in ritiro fino alla gara di mercoledì contro un Torino in crisi nera: un match all'apparenza perfetto ...

Sciopero anche alla consociata Lobo di Cornaredo (Milano) mercoledì in solidarietà agli 81 dipendenti della Meridbulloni di Castellammare di Stabia (Napoli) del gruppo Fontana trasferiti in questi gio ...E da qui la furia ancora maggiore di Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di mandare la squadra in ritiro fino alla gara di mercoledì contro un Torino in crisi nera: un match all'apparenza perfetto ...