Napoli, Gattuso non convince: si invoca il ritorno di Sarri (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Napoli alla quarta sconfitta (sul campo) in campionato: Gattuso non convince tutti e i tifosi invocano il ritorno di Sarri Quattro sconfitte in dodici partite (cinque in tredici se si considera quella a tavolino con la Juve): l’andamento del Napoli non è certo da squadra che ambisce al vertice della classifica. Per Gattuso gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ilalla quarta sconfitta (sul campo) in campionato:nontutti e i tifosino ildiQuattro sconfitte in dodici partite (cinque in tredici se si considera quella a tavolino con la Juve): l’andamento delnon è certo da squadra che ambisce al vertice della classifica. Pergli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

RaiSport : #LazioNapoli. Il #Napoli ha sofferto l'assenza di #Insigne oppure è stata solo una serata storta per la squadra di… - DiMarzio : #Napoli, da domani squadra in ritiro verso il match contro il Torino - RY8113 : Come caspita fate a criticare #Gattuso ? Gattuso ha risollevato il Napoli dal disastro Ancelottiano,non è possibile… - dicofilo : RT @CapitanCarla: Anche a me Gattuso non convince, ma vedere Sarri nuovamente sulla panchina del Napoli mi farebbe semplicemente vomitare. - PalloneBucato : Periodo decisamente sfortunato per il #Napoli che conta troppi infortunati. Ma, al netto di questo...ci vuole la vo… -