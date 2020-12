Napoli, aria di crisi: si torna dove tutto ebbe inizio (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si ricomincia dove tutto ebbe inizio per il Napoli: la sconfitta con la Lazio riapre vecchi discorsi e la società interviene Un anno (e un mese) dopo, il Napoli si ritrova al punto di partenza. La sconfitta contro la Lazio, che fa seguito al ko con l’Inter, riapre vecchie ferite. Azzurri senza determinazione, lenti e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si ricominciaper il: la sconfitta con la Lazio riapre vecchi discorsi e la società interviene Un anno (e un mese) dopo, ilsi ritrova al punto di partenza. La sconfitta contro la Lazio, che fa seguito al ko con l’Inter, riapre vecchie ferite. Azzurri senza determinazione, lenti e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

TerlizziGerard3 : RT @GiancarloDeRisi: I ristoratori di Napoli contro la Regione: 'De Luca ci toglie l'aria. Non ne possiamo più'. La reazione dei piccoli op… - maxxxks : RT @GiancarloDeRisi: I ristoratori di Napoli contro la Regione: 'De Luca ci toglie l'aria. Non ne possiamo più'. La reazione dei piccoli op… - mariadmarzano : RT @GiancarloDeRisi: I ristoratori di Napoli contro la Regione: 'De Luca ci toglie l'aria. Non ne possiamo più'. La reazione dei piccoli op… - dydsix : queste partite, di solito o le pareggiamo o le perdiamo, Inter-Napoli è stata una monetina lanciata in aria e potev… - LoSimeone : @LaPrimaManina La differenza la fa il clima: se quest’estate stavamo bassi nonostante il covid un motivo ci sarà. E… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli aria Variante Gb: quarantena per arrivi in aereo a Napoli da Uk Agenzia ANSA Corbo: il Napoli sembra sovrastato dalla sindrome della sconfitta che si porta dentro

Su Repubblica Napoli il commento di Antonio Corbo a Lazio-Napoli. Parlando della squadra di Gattuso scrive: “Aveva svuotato l’Inter, apparsa ancora svilita nel primo tempo di ieri con lo Spezia. Respi ...

Voci nella storia – Carlo Broschi, detto Farinelli: il Dio del Belcanto

Premessa Ancora oggi si parla di Carlo Broschi, detto il Farinelli come del più grande cantante d’opera di tutti i tempi. Fu il massimo esponente di quegli evirati cantori divenuti simboli di un’estet ...

