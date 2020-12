Mutazione Covid Londra, migliaia in fuga dalla capitale inglese prima del lockdown: “Irresponsabili” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mutazione Covid Londra, migliaia in fuga dalla capitale inglese prima del lockdown. migliaia di persone sono fuggite da Londra prima che alla mezzanotte scattasse il lockdown nella capitale britannica e nel sud-est dell’Inghilterra, affollando le stazioni e congestionando il traffico. Ieri il premier Boris Johnson ha annunciato nuove restrizioni dopo le informazioni sulla nuova variante del Coronavirus. Per il ministro Hancock nuova variante “è fuori controllo”. Nel Regno Unito, poche ore dopo l’annuncio del lockdown da parte del primo ministro Boris Johnson, migliaia di persone hanno lasciato ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 21 dicembre 2020)indeldi persone sono fuggite dache alla mezzanotte scattasse ilnellabritannica e nel sud-est dell’Inghilterra, affollando le stazioni e congestionando il traffico. Ieri il premier Boris Johnson ha annunciato nuove restrizioni dopo le informazioni sulla nuova variante del Coronavirus. Per il ministro Hancock nuova variante “è fuori controllo”. Nel Regno Unito, poche ore dopo l’annuncio delda parte del primo ministro Boris Johnson,di persone hanno lasciato ...

