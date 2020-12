Musica in stand by? Il Comune di Bologna finanzia 46 progetti

Leggi su dire

(Di lunedì 21 dicembre 2020) BOLOGNA – Se eventi e concerti dal vivo sono in stand by a causa dell’emergenza sanitaria, nell’attesa di ripartire, Bologna premia e finanzia 46 progetti per favorire la produzione musicale. Indie, elettronica, jazz, folk, classica, rock, reggae: al Comune sono arrivate 207 proposte candidate al “primo bando nazionale che promuove la produzione musicale” e non solo la realizzazione di spettacoli e concerti dal vivo. Etichette discografiche, agenzie di management, associazioni del Terzo settore ma anche singoli artisti legati alle Due torri ora sono pronti per rendere concrete le loro idee, anche grazie al finanziamento dell’amministrazione che ha messo sul tavolo un budget da 200.000 euro (grazie anche ai risparmi del mancato Capodanno), ripartito per ogni progetto da 4.000 a 7.000 euro.