Museo musica Bologna diventa accessibile a disabili visivi

(Di lunedì 21 dicembre 2020), 21 DIC - llinternazionale e biblioteca delladiper persone contà visiva grazie a nuovi percorsi - testi in braille, file audio e mappe ...

(ANSA) - BOLOGNA, 21 DIC - ll Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna diventa accessibile per persone con disabilità visiva grazie a nuovi percorsi - testi in braille, file audio e ...lucca. Saranno le note del pianoforte Steinway&Sons appartenuto al Maestro e conservato nel museo Casa Natale in piazza Cittadella, a celebrare il compleanno di Giacomo Puccini, che qui nacque il 22 d ...