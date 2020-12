Municipio III, Caudo: per famiglie fragili riparte spesa sospesa (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma – “Grazie alla spesa sospesa e alla capacita’ di fare rete siamo riusciti ad aiutare circa 1400 famiglie in grave difficolta’ economica durante il periodo di clausura e lockdown.” “Tutto questo ha testimonianza dell’importanza di mettere a sistema e di fare rete sul territorio. Ma i numeri nuovamente crescenti di persone in grave disagio ci impongono, ora, di rinnovare questo impegno.” “Per questo, dopo la meravigliosa prova di solidarieta’ espressa da tanti e tante, una nuova fase della spesa sospesa (quella che abbiamo chiamato la spesa sospesa 2) riparte.” “Nei 10 punti vendita del territorio che hanno aderito al nostro appello (ma altri potrebbero presto aggiungersi) sara’ quindi possibile acquistare beni di prima necessita’ come pasta e riso, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma – “Grazie allasoe alla capacita’ di fare rete siamo riusciti ad aiutare circa 1400in grave difficolta’ economica durante il periodo di clausura e lockdown.” “Tutto questo ha testimonianza dell’importanza di mettere a sistema e di fare rete sul territorio. Ma i numeri nuovamente crescenti di persone in grave disagio ci impongono, ora, di rinnovare questo impegno.” “Per questo, dopo la meravigliosa prova di solidarieta’ espressa da tanti e tante, una nuova fase dellaso(quella che abbiamo chiamato laso2).” “Nei 10 punti vendita del territorio che hanno aderito al nostro appello (ma altri potrebbero presto aggiungersi) sara’ quindi possibile acquistare beni di prima necessita’ come pasta e riso, ...

Al terzo il municipio delle Torri, ovvero il V, con 7.090 (+410). Resiste al quarto posto, il III che registra 5.731, ossia 950 contagiati in più in sette giorni. Chiude la top five il XIV che ...

Il Covid-19 non allenta la sua presa: nell'ultima settimana il virus ha continuato a viaggiare sia dentro che fuori il Gra, in alcuni quartieri maggiormente che in altri. E cresce il timore di una ter ...

