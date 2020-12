MotoGP | l’Italia punta su Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia per ambire al Mondiale 2021

Leggi su oasport

(Di martedì 22 dicembre 2020) Mancano poco più di 3 mesi al via del Moto, che scatterà ufficialmente nel weekend del 26-28 marzo con l’opening di Losail in Qatar. Con tutte le caselle del mercato piloti ormai al proprio posto, è già arrivato il momento di proiettarci in vista della prossima stagione per capire quali potranno essere le ambizioni delin. Alla luce dell’assenza di Andrea Dovizioso, rimasto senza contratto dopo il divorzio con Ducati, il Bel Paese si affida principalmente anella lotta per il titolo iridato. “Morbido” è reduce da un 2020 strepitoso, in cui ha chiuso come miglior pilota Yamaha portando a casa 3 vittorie di tappa ed il secondo posto assoluto in campionato alle spalle di Joan Mir. Il 26enne ...